Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины сегодня сообщил в Facebook, что с 7 сентября прекращает обследования частных лиц на COVID-19.

Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекращает обследования частных лиц на COVID-19 из-за перегруженности.

Об этом РБК-Украина сообщил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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По его словам, лица, которые самостоятельно хотят пройти обследование на COVID-19, смогут это сделать в частных лабораториях.

«В связи с перегруженностью лабораторного центра образцами он не будет проводить забор материалов за оплату, когда люди прибыли из-за границы, по собственному желанию. Когда перегруженность завершится, работа лабораторного центра будет возобновлена в полном объеме», - сказал Рубан.

Он добавил, что лабораторный центр продолжит проводить обследование всех больных, образцы которых доставляются из медучреждений Киева.

Ситуация в Киевском городском лабораторном центре МЗ

В Киевском городском лабораторном центре МЗ ранее сегодня, 4 сентября, предупредили, что с 7 сентября прекращают обследования частных лиц на COVID-19.

В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что центр работает в обычном режиме.

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Автор: Леся Лещенко