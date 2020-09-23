Пандемия коронавируса показала огромную проблему с кадрами в медицинской отрасли, отмечает Гелевей.

В Киеве из-за увеличения количества больниц для больных COVID-19 на другие медицинские учреждения ложится большая нагрузка.

Об этом на брифинге в УНИАН сообщил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода", доцент кафедры служебного и медицинского права КНУ им. Шевченко Олег Гелевей.

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По его словам, в последнее время в Украине еженедельно на 400-500 человек растет количество нововыявленных больных COVID-19.

"Мы с огромным остережением ждем завтра-послезавтра. И я не удивлюсь, если цифры перейдут границу в 4000 нововыявленных больных ... Еще больше пугает то, что у нас ситуация ухудшается в сторону нелегкого течения этой болезни - люди больше страдают COVID-19 средней и тяжелой степени тяжести. Это сказывается на наших медицинских учреждениях, поэтому их наполнение растет", - сказал он.

Гелевей напомнил, что 17 сентября в Украине был зафиксирован рекорд госпитализированных - 711 человек.

"Это очень значительная цифра, и она отображается на Киеве тем, что у нас уже стабильно более 1000 больных в больницах. Уже скоро мы почти 20 медицинских учреждений привлечем к борьбе. А на другие медучреждения ложится очень большая нагрузка", - подчеркнул он.

По словам председателя медкомиссии Киева, в больницах, которые не лечат больных COVID-19, есть проблемы с кадрами, ведь туда доставляют больных, которых ранее отправили бы в другую больницу, поэтому на врачей ложится большая нагрузка и некоторые из них увольняются.

"Пандемия коронавируса показала огромную проблему с кадрами в медицинской отрасли", - подчеркнул Гелевей.

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Автор: Антонина Доломанжи