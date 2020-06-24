Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

Не готовы к ослаблению карантина столица, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

Киев и 13 областей Украины не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мер.

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Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения. Переход регионов к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Пока не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

В Киеве показатель динамики заболеваемости COVID-19 составляет 11,55% при норме в 10%.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 24 июня зарегистрировано 39 тысяч 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 51 летальный, 17 тыс. 409 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 940 новых случаев.

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