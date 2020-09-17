Кернес пересаживался в самолет только с кислородной подушкой.

Мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали из-за обострившихся хронических заболеваний. В 2014 году в результате стрельбы городскому голове пробили легкое и задели печень.

Об этом сообщает местный Telegram-канал Харьков NOW.

Читайте такжеПравительство изменило критерии для введения "красных" зон в регионах

Ночью Кернеса доставили в клинику Берлина специальным медицинским бортом. Как пишет Newsroom харьковского мэра будут лечить в той же клинике, где находится отравленный оппозиционер Алексей Навальный, – Charite.

Харьков NOW утверждает, что Кернес почти выздоровел, однако в понедельник ситуация осложнилась.

"Комы, отека мозга не было. Аппарат ИВЛ не подсоединяли. И даже со "скорой" Кернес пересаживался в самолет только с кислородной подушкой", – пишет Telegram-канал.

По информации источников того же издания, на мэра ждет сложная операция, которую "могут сделать только немецкие врачи".

Кернес заболел: что известно

Кернес не появляется на публике около трех недель – в последний раз он участвовал в публичных мероприятиях на День города, 23 августа. Утром 11 сентября у здания 17-й городской больницы журналисты заметили автомобиль Toyota с номерами "0202" - такие же цифры присутствуют на номерах нескольких машин, которыми пользуются Геннадий Кернес, его охрана и оцепление.

61-летний Геннадий Кернес - один из претендентов на пост Харьковского городского головы на очередных местных выборах 25 октября 2020 года. Летом 2020 года он заявил, что идет на выборы вместе с партией "Блок Кернеса-Успешный Харьков". В случае победы Кернес в третий раз будет мэром Харькова.

14 сентября ZN.UA со ссылкой на источники в офисе президента сообщило, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом и впал в кому. Харьковский горсовет официально опроверг информацию о том, что городской голова Геннадий Кернес якобы впал в кому. При этом там подтвердили, что мэр на больничном, но не стали уточнять диагноз.

Позже "Украинская правда" со ссылкой на директора Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрия Сидоренко подтвердила, что у Кернеса - коронавирус. Его состояние стабильно тяжелое, но он в сознании. У Кернеса диагностировали пневмонию и подтвердили заболевание коронавирусом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская