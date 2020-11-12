Карантин выходного дня должен заработать уже в эту субботу.

Чернигов не будет выполнять решение Кабмина о карантине выходного дня, если будет такая возможность.

Об этом заявил заместитель городского головы Чернигова Александр Ломако в эфире канала "Украина 24". Он считает, что новые ограничения не повлияют на динамику заболеваемости, но могут навредить бизнесу.

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"Уже традиционно мы о решении правительства узнаем из новостей, а самого документа мы до сих пор не видели. Если в решении правительства будет возможность принимать решения самостоятельно, то, конечно, мы считаем, что эти карантинные ограничения, кроме вреда бизнесу, они ничего не изменят, потому что заболеваемость вряд ли от этого существенно изменится", — сказал он.

Ломако отметил, что городские власти хотят поддержать бизнес.

"Потому, если должностные лица горсовета или спецкомиссии будут иметь возможность не вводить этих ограничений, то в Чернигове мы будем на стороне бизнеса и здравого смысла. Мы ничего не будем вводить, более того, будем смягчать, если у нас будут возможности это делать", — сказал он.

Ранее вводить карантин выходного дня отказались местные власти во Львове и в Славянске.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября, Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

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Автор: Андрей Василюк