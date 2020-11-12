11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране карантина выходного дня. Предварительно - на три недели.

В Министерстве здравоохранения ожидают, что благодаря карантину выходного дня в Украине прекратится рост числа больных COVID-19 "ураганными темпами".

Читайте такжеРубан: карантин выходного дня - один из шагов к полному локдауну в УкраинеКак передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга.

"Результат, который мы ожидаем, - это приостановление роста количества больных такими ураганными темпами, когда каждый день увеличивается на тысячи количество больных за сутки, и, как следствие, увеличивается количество людей, которых госпитализируют", - сказал Степанов.

По его словам, важно не допустить коллапса медицинской системы.

Ужесточение карантина в Украине: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении с 14 ноября карантина выходного дня.

В выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов,

фитнес-центров,

учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.

Когда действует карантин выходного дня, время

Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Он вводится с этих выходных, предварительно - на три недели.

На сайте президента уже появилась петиция с требованием отменить карантин выходного дня.

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Автор: Леся Лещенко