В Министерстве здравоохранения ожидают, что благодаря карантину выходного дня в Украине прекратится рост числа больных COVID-19 "ураганными темпами".
Читайте такжеРубан: карантин выходного дня - один из шагов к полному локдауну в УкраинеКак передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга.
"Результат, который мы ожидаем, - это приостановление роста количества больных такими ураганными темпами, когда каждый день увеличивается на тысячи количество больных за сутки, и, как следствие, увеличивается количество людей, которых госпитализируют", - сказал Степанов.
По его словам, важно не допустить коллапса медицинской системы.
Ужесточение карантина в Украине: что известно
11 ноября Кабмин принял решение о введении с 14 ноября карантина выходного дня.
В выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:
- заведений питания,
- торговых центров,
- культурных заведений,
- спортзалов,
- фитнес-центров,
- учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).
С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.
Когда действует карантин выходного дня, время
- Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
- Он вводится с этих выходных, предварительно - на три недели.
- На сайте президента уже появилась петиция с требованием отменить карантин выходного дня.
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