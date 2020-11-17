По прогнозу СНБО, если бы не усилили карантин, то в декабре было бы 20-25 тысяч новых случаев коронавируса в день.

В правительстве объяснили усиление карантина в Украине, в частности введения карантина выходного дня желанием разорвать цепочку заболеваемости.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью РБК-Украина.

По его словам, задача - чтобы люди находились с семьями, в связи с этим ограничения касаются всего, кроме продуктовой группы, аптек и тому подобного.

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"Я не знаю, будет ли это бутылочное горлышко, потому что на самом деле основная цель, которая скоммуницирована и главным государственным санитарным врачом и министром здравоохранения - это все-таки не дать людям "соблазна" лишнего перемещения", - заявил Немчинов.

Он отметил, что по прогнозу СНБО, если бы не было усиления карантина, то в декабре в Украине фиксировалось бы 20-25 тысяч новых случаев коронавируса в день.

"Цель - разорвать эту цепочку и уменьшить хотя бы в два раза показатели от тех, которые есть сейчас", - считает он.

Карантин выходного дня: что известно

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 до 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Мэры отдельных городов, в частности Львов Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

В Украине за все время пандемии COVID-19 заболели 557 тыс. 657 человек, умерли 9856. 16 ноября было выявлено 11968 новых больных.

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Автор: УНИАН