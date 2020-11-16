В Минздраве рассчитывают благодаря карантину выходного дня снизить суточные уровни заболеваемости COVID-19 на 15-20%.

В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что благодаря карантину выходного дня в Украине удастся снизить ежесуточные уровни заболеваемости COVID-19 на 15-20%.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Степанов отмечает, что карантин выходного дня - это не эксперимент.

"У нас цель одна, первое - это остановить ураганные темпы роста болезни, то есть остановиться на тех цифрах, на которых мы сейчас находимся. Это около 11-11,5 тыс. больных в сутки", - сказал он.

"Во-вторых - мы думаем, что, исходя из расчетов наших эпидемиологов и, исходя из международного опыта и советов международных экспертов, мы рассчитываем даже на снижение уровня ежесуточной заболеваемости где-то от 15 до 20% через 14 дней", - добавил министр.

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Степанов уточнил, что 14 дней - это средний инкубационный период.

Карантин выходного дня в Украине

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 по 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Это вызвало недовольство среди владельцев и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

Уже завтра Верховная Рада может отменить ограничения, предусмотренные карантином выходного дня. В Кабмине прокомментировали подобные намерения.

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Автор: Виталий Саенко