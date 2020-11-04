На сегодня в Украине действует введенный в августе адаптивный карантин.

Карантин «выходного дня» могут ввести уже со следующего понедельника.

Об этом утром в эфире 1+1 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Ранее информацию об усилении карантина озвучивали некоторые СМИ. Сегодня глава Минздрава это подтвердил.

"Я не исключаю, что возможен карантин выходного дня – когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", – сказал Степанов.

Он пояснил, что предусматривает нововведение Кабинета министров.

"Например, будет закрыто большее количество магазинов, в субботу-воскресенье заведения питания могут работать только "на вынос". Это вещи, которые уменьшают количество людей", – ответил министр.

Однако комендантского часа, убеждает глава министерства, в Украине не будет. Для этого в стране надо ввести чрезвычайное положение, но Минздрав такого рекомендовать не будет.

Что делать с Украиной, оказавшейся на 9-м месте в Европе по количеству суточных случаев инфицирования COVID-19, сегодня будут решать на заседании правительства.

На сегодня в Украине действует введенный в августе адаптивный карантин. Тогда регионы страны поделили на «красную», «зеленую», «оранжевую» зоны, учитывая загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие ожидают регионы "красной" зоны.

13 октября Кабмин изменил ограничения в зонах. В то же время о введении "тотального" карантина речь пока не идет, подтвердил премьер Денис Шмигаль 25 октября.

28 октября правительство продлило действие режима чрезвычайной ситуации до конца года.

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Автор: Яна Ставская