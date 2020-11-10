Степанов подчеркнул, что в Украине продолжает расти число больных COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил инициативу по усилению карантинных ограничительных мер, в том числе введение карантина выходного дня, необходимостью остановить скорость распространения COVID-19 и сохранения допустимой нагрузки на медицинскую систему страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«Относительно ситуации с COVID-19 в стране - продолжается распространяться эта болезнь, продолжает расти количество больных. Мы усиливаем карантинные меры по всей стране, в том числе предлагаем ввести «карантин выходного дня». Зачем мы это делаем? Нам очень важно остановить ту скорость, с которой распространяется COVID-19», - сказал Степанов.

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По его словам, также необходимо сохранить допустимую нагрузку на медицинскую систему Украины.

«Цель одна - чтобы нагрузка на медицинскую систему было допустимой, это когда мы в состоянии оказать медицинскую помощь всем без исключения гражданам, несмотря на то, где эти граждане находятся, в точке нашей страны - всем должна быть оказана медицинская помощь», - добавил министр.

Карантин выходного дня в Украине: что известно

9 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о применении жестких карантинных мер в выходные дни.

Так, Минздрав предлагает правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

В Минздраве предлагают рекомендовать субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц старше 60 лет.

Кроме того, Минздрав предлагает в «красных зонах» эпидопасности разрешить работать магазинам, но с 7:00 до 20:00, при этом чтобы количество посетителей было 1 на 20 квадратных метров.

Карантин выходного дня может быть введен с 14 ноября.

9 ноября в Украине зафиксировано 10 тысяч 179 новых случаев коронавирусной болезни. Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 479 тысяч 197 человек; умерли 8 тысяч 759; выздоровели - 214 тысяч 657 человек.

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Автор: Константин Гончаров