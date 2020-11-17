"Карантин выходного дня" позволил втрое сократить количество новых случаев заболевания коронавирусом, поскольку существенно уменьшил мобильность населения и, соответственно, контактов.
Об этом во время передачи "Свобода слова на ICTV" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В эти выходные в субботу мобильность уменьшилась на 19%, а в воскресенье – на 27%. Это очень важные показатели. Это фактически, по данным исследований международных институций, втрое уменьшает количество распространения болезни", - сказал он.
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Карантин выходного дня в Украине
В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 до 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.
Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.
В Украине за все время пандемии COVID-19 заболели 545 тыс. 689 человек, умерли 9 тыс. 697. 15 ноября было выявлено 9 тыс. 832 новых больных.
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