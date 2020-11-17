По его словам, достигнуто это было благодаря существенному снижению мобильности населения.

"Карантин выходного дня" позволил втрое сократить количество новых случаев заболевания коронавирусом, поскольку существенно уменьшил мобильность населения и, соответственно, контактов.

Об этом во время передачи "Свобода слова на ICTV" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В эти выходные в субботу мобильность уменьшилась на 19%, а в воскресенье – на 27%. Это очень важные показатели. Это фактически, по данным исследований международных институций, втрое уменьшает количество распространения болезни", - сказал он.

Карантин выходного дня в Украине

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 до 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

В Украине за все время пандемии COVID-19 заболели 545 тыс. 689 человек, умерли 9 тыс. 697. 15 ноября было выявлено 9 тыс. 832 новых больных.

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Автор: Дмитрий Шварц