По его словам, это поможет несколько разгрузить медицинскую систему и поддержать медиков.

Карантин выходного дня, который Кабинет министров ввел в Украине на прошлой неделе, позволит через две-три недели пресечь постоянный рост новых случаев заболевания коронавирусом и выйти на плато, когда ежедневно фиксируется в пределах 12-15 тысяч новых случаев.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства.

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«Карантин выходного дня – это взвешенная альтернатива полному локдауну. Если мы все вместе будем придерживаться противоэпидемиологических правил, то сможем увидеть результат уже через две-три недели. Результат – это выход на плато при количестве больных 12-15 тысяч случаев в сутки. Там мы сможем несколько разгрузить медицинскую систему и поддержать наших медиков. Это человеческий ресурс, и он не бесконечен», - сказал премьер.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 12 тыс. 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 256 человек.

Карантин выходного дня: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и т.п.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

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Автор: Дмитрий Шварц