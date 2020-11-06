Врач-инфекционист рассказал, от чего будет зависеть эффективность нового мероприятия.

Эффективность так называемого "карантина выходного дня", который предлагает ввести правительство, будет зависеть от того, как его будут придерживаться люди.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил врач-инфекционист Юрий Степановский. Отвечая на соответствующий вопрос ведущей, он отметил, что в целом, любые ограничительные меры должны действовать на количество новых инфицированных пациентов. И самое важное - чтобы эти меры соблюдались.

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"Можно вводить сколько угодно ограничительных мер, и они будут очень красиво выглядеть на бумаге, но если они не будут соблюдены, то их ценность будет нивелироваться. Элементарный пример – общественный транспорт. Есть четкие рекомендации, сколько людей можно перевозить в транспорте, и вы можете увидеть, что большинство перевозчиков этого не придерживаются. Транспорт забит, и на бумаге карантин есть, а по факту – нет. И если карантин выходного дня будет протекать по такому же сценарию, то ценность его будет минимальной", – сказал он.

Врач сказал, что полный локдаун - эффективный способ остановить эпидемию, но он повлияет на другие важные области жизни.

"С самого начала эпидемии самым важным стало ограничить контакты, чтобы максимально снизить скорость распространения инфекции. Сейчас каждый раз увеличивается количество инфицированных, и их количество намного больше официальной статистики. Что касается общего локдауна, в который вернулись некоторые страны Европы, это было бы самым эффективным путем разрыва передачи вируса, но на это влияет очень много показателей", — сказал он.

Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа в Украине действует адаптивный карантин, что предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в" зеленой "зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

В Украине адаптивный карантин сейчас действует до 31 декабря.

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Автор: Андрей Василюк