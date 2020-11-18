Также Комаровский упомянул о "бунте" мэров некоторых городов против карантина выходного дня.

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский оценил эффективность карантина в выходные дни.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале доктора.

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"Я думаю, что абсолютно любые мероприятия, направленные на то, чтобы люди реже и меньше встречались друг с другом, конечно же, будут работать в плане уменьшения заболеваемости", — отметил он.

Но доктор добавил, что в отдельных случаях такие ограничения могут иметь и обратный эффект.

Комаровский навел пример: в выходные закрыты хозяйственные магазины, то людям, которым необходимо что-то купить там, все равно зайдут позже, в понедельник.

"Количество людей в понедельник будет в этом магазине больше, социального дистанцирования будет меньше", — отметил педиатр.

Доктор заявил, что люди все равно стараются ходить в различные заведения - рестораны и фитнес-клубы, но действуют так: созваниваются с работником и отдельно скрытно заходят внутрь.

Карантин выходного дня в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение о введении с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будни, добавляется запрет на работу кафе и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), работу ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и др.

Накануне Верховная Рада провалила голосование за отмену карантина выходного дня.

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Автор: Ольга Робейко