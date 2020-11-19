По словам министра, главная цель - "остановить ураганный рост количества заболевших".

Карантин выходного дня в Украине будет считаться действенным в случае сохранения количества новых больных коронавирусом COVID-19 на уровне около 12 тысяч за сутки.

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Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, главная цель - "остановить ураганный рост количества заболевших".

На вопрос, сколько должно быть больных через неделю, чтобы делать выводы, сработал ли карантин выходного дня, Степанов ответил: "Какие результаты мы ожидаем от карантина выходного дня? Во-первых, мы хотим остановить ураганный рост числа больных COVID-19. Мы пытаемся остановиться на цифрах – 12 тыс. больных в сутки. Во-вторых - для того, чтобы оценить и до конца быть уверенными, что карантин выходного дня сработал, он должен быть введен не на бумаге, а его действительно должны соблюдать, а не так, что Нацполиция закрывает кафе, рестораны и тому подобное".

Он подчеркнул, что люди "должны соблюдать все те меры, которые вводятся".

"Речь идет о жизни граждан, я подчеркиваю. Кроме карантина выходного дня у нас еще есть ограничения в будние дни. Важно, чтобы эти ограничения все без исключения соблюдались", - сказал глава Минздрава.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

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Автор: Андрей Василюк