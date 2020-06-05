Львовская область не будет ослаблять карантин до 12 июня – ОГА

По словам председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, ухудшение эпидемиологической ситуации происходит из-за массового несоблюдения карантина людьми.

Львовская область до 12 июня не будет ослаблять карантин, введенный в связи с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, соответствующее решение приняли сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, в области наблюдаются высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных.

Читайте такжеВо Львове существенно возросло количество медиков, преодолевших коронавирус

«Учитывая, что показатели постоянно растут и уверенно приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки, об ослаблении карантинных мероприятий речь не идет... В последнее время наблюдается массовое несоблюдение карантина среди людей, именно это и становится причиной ухудшения эпидемиологической ситуации. В который раз прошу не пренебрегать собственной безопасностью, соблюдать правила гигиены и учитывать карантинные мероприятия, - подчеркнул он.

Как отметил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, за последние 7 дней наблюдается рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

Читайте такжеВторой волны эпидемии не будет, а COVID-19 может стать "еще одним гриппом" – инфекционист

«Мы имеем заполненность коек - почти 23%, а количество проведенных ПЦР-тестов на 100 тыс. населения – 27. Общий показатель инцидентности 16 (по г. Львову 32,1, по области 10,2) не позволяет нам смягчать карантинные меры во Львовской области», - рассказал он.

Следовательно, комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 12 июня.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, за последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 85, Житомирской области - 53 и городе Киеве - 77.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram