Во Львове пошли на вынужденное ослабление карантина: разрешили работу ресторанов и спортклубов

По словам мэра Львова Андрея Садового, такие послабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса.

Во Львове разрешили работу заведений питания и спортивных клубов при условии одновременного пребывания в помещении не более 10 посетителей.

Соответствующее решение городской комиссии ТЭБ и ЧС озвучил сегодня на брифинге городской председатель Львова Андрей Садовый.

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По его словам, заведениям общественного питания и спортивным и фитнес-клубам разрешили работать, если внутри будет находиться не больше 10 клиентов, и при условии постоянного проветривания помещений.

«Владельцы этих заведений должны обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников», - заявил Садовый.

Он отметил, что такие послабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса.

«Эпидемиологическая ситуация остается непростой. Адаптивный карантин продлен до 31 июля», - добавил глава города.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 24 июня во Львовской области зафиксировано 4423 случая COVID-19.

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