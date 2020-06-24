Во Львове пошли на вынужденное ослабление карантина: разрешили работу ресторанов и спортклубов
Во Львове разрешили работу заведений питания и спортивных клубов при условии одновременного пребывания в помещении не более 10 посетителей.
Соответствующее решение городской комиссии ТЭБ и ЧС озвучил сегодня на брифинге городской председатель Львова Андрей Садовый.
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По его словам, заведениям общественного питания и спортивным и фитнес-клубам разрешили работать, если внутри будет находиться не больше 10 клиентов, и при условии постоянного проветривания помещений.
«Владельцы этих заведений должны обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников», - заявил Садовый.
Он отметил, что такие послабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса.
«Эпидемиологическая ситуация остается непростой. Адаптивный карантин продлен до 31 июля», - добавил глава города.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 24 июня во Львовской области зафиксировано 4423 случая COVID-19.
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