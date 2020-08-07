Депрессия, алкоголизм, агрессия: психотерапевт рассказал о влиянии карантина на здоровье людей

После "испанки" в США наступила Великая депрессия, напоминает эксперт.

Карантин и эпидемия повлияли на психологическое здоровье украинцев. В частности, среди населения растет тревожные и стрессовые расстройства, начинаются депрессии, невроз, алкоголизм, а также семейная агрессия.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил психотерапевт, заведующий кафедрой медицинской психологии факультета НМУ им. Богомольца, доктором медицинских наук Олег Чабан.

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По его словам, после того, как эпидемия переросла в пандемию, о ее влиянии заговорили как ученые из разных стран, так и во Всемирной организации здравоохранения.

"На сегодня ВОЗ начала говорить о все большем поражения психики, рост случаев тревожных и стрессовых расстройств, начало депрессивных расстройств и неврозов, алкоголизации, семейную агрессию, развод, агрессию к детям и тому подобное", - сообщил Чабан.

Также он добавил, что эпидемии и пандемии не впервые влияют на психическое здоровье людей.

"Вспомнили испанский грипп 1918 года, когда после "испанки" в Соединенных Штатах резко возросло количество суицидальных действий, наступила Великая депрессия. Китайские коллеги начали описывать алкоголизации, даже после карантина. Испанские, французские и бразильские коллеги - внутрисемейные агрессии", - сообщил Чабан.

Он добавил, что в связи с напряжением в обществе можно спрогнозировать рост сопутствующих заболеваний. По его словам, опосредованно карантин фактически убьет больше людей, чем сама пневмония.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые выяснили, что карантин негативно сказался на развитии детей.

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