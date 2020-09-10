Новое зонирование вступит в силу в понедельник, 14 сентября.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 10 сентября обновила эпидемическое зонирование.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. Новое зонирование вступит в силу в понедельник, 14 сентября.

Министр привел полный перечень районов и населенных пунктов в зонах с повышенной зебезпекою эпидемии.

Красная зона

город Чоп Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицький, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

город Черновцы, Герцеивський, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

Оранжевая зона

в городах Винница, Казатин и Винницкий район Винницкой области;

Киверцевский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянском районы Житомирской области;

города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области;

города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;

города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области;

город Вознесенск Николаевской области;

город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области;

город Сумы Сумской области;

город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;

город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

город Смела, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;

город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

город Киев.

Желтая зона

города Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Козятинский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Томашпольский районы Винницкой области;

города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивський, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;

города Житомир и Малин, Коростышевский, Любарский, Пулинского, Романовский, Хорошевский и Чудновский районы Житомирской области;

города Берегово и Хуст, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Мижгирський, Переченський, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;

город Яремча, Галицкий, Долинский, Надвирнянский, Снятиський и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Ржищев, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Иванковский, Макаровский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;

города Борислав, Моршин, Самбор и Стрый, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;

города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Сиротский районы Одесской области;

город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;

города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Середина-Буцкий, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

города Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокуцкий, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

города Черкассы, Ватутино и Умань, Драбовский, Жашковский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский и Черкасский районы Черкасской области;

города Чернигов и Прилуки, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районах Черниговской области.

Как отметил Немчинов, такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.

Ограничения в зонах карантина

В "красной" зоне запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.

В "оранжевой" зоне запрещена деятельность объектов размещения (хостелов, туристических баз и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и с участием не более 100 человек.

В "желтой" зоне нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства.

В "зеленой" зоне действуют следующие ограничения: пребывание в общественных зданиях - лишь в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут работать с заполненной на 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте осуществляется только на сидячих местах.

Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны (запрет на работу общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов (кроме доставки), посещение детских садов, школ и др.).

С 7 сентября в "Красную зоны" попали уже три областные центры: Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

26 августа Кабмин продлил карантин в Украине до 1 ноября.

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Автор: Дмитрий Захаров