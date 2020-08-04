Ляшко объяснил, как область может выйти из "красной" зоны карантина

Из нее можно выйти, если область будет отвечать требованиям национальных показателей три дня подряд.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, как область может выйти из "красной" зоны карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос, по какому алгоритму город или район попадает в определенную эпидемическую зону, Ляшко напомнил, что с 1 августа на территории Украины постановлением правительства установлены новые подходы к адаптивному карантину.

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Он напомнил, что определены 4 национальных показателя: заполненность коек, уровень тестирования, процент положительных тестов от всех проведенных тестирований, а также показатель динамики роста числа случаев коронавирусной болезни за последние 7 дней по сравнению с предыдущей неделей.

"Если область 5 дней подряд не отвечает национальным критериям: либо есть превышение, либо, наоборот, снижение по определенным критериям, эта область относится к зоне, которая затем раскладывается на административно-территориальные единицы, в которых рассчитывается влияние и вклад каждой административно-территориальные единицы в общее несоответствие этим критериям", - рассказал Ляшко.

По результатам этого вклада, в зависимости от процента, пояснил он, и определяется, к какой зоне будет отнесен населенный пункт - "зеленой", "желтой", "оранжевой" или "красной".

"Из "красной" зоны можно выйти, если 3 дня подряд область, на уровне всей области, соответствует требованиям национальных показателей... Для того, чтобы область соблюдала эти показатели, нужно делать то, что прописано в постановлении Кабинета министров Украины, - проводить и соблюдать четко определенные ограничительные противоэпидемические мероприятия", - подчеркнул Ляшко.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Перечень регионов, вошедших в ту или иную зону, Госкомиссия ТЭБ и ЧС будет определять по пятницам, переход региона в другую зону будет происходить с понедельника.

С понедельника, 3 августа, "красный" уровень установлен в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области, а "оранжевый" - в Луцком и Любашевском районе Волынской области, в Ивано-Франковске и Тисменицком районе Ивано-Франковской области, во Львове, Николаевском, Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области, в Бережанах и Бучачском районе Тернопольской области.

В "зеленой" зоне действуют установленные по всей стране ограничения: ношение маски или респиратора в общественных местах; проведение массовых мероприятий при условии не более одного человека на 5 кв. м; кинотеатры, театры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

В "желтой" зоне действуют ограничения "зеленой", а также запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

В "оранжевой" зоне действуют ограничения "желтой" и запрещается деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; заезд новых смен в детские лагеря; устанавливаются ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. м площади помещения и не более 100 человек.

В "красной" зоне, кроме ограничений "оранжевой", запрещается также работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

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