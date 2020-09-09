В рамках адаптивного карантина с августа страна разделена на зоны по уровню опасности. Самые жесткие ограничения действуют в "красной".

В Минздраве не исключают введения режима "красной зоны" для всей Украины, если эпидемическая ситуация в нашей стране ухудшится.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина" "Бунт "красной зоны". Чем власть ответит на саботаж карантина в регионах".

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"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации - главный приоритет правительства", - передает "РБК-Украина" слова представителя Минздрава.

При этом Кабмин и дальше планирует двигаться по пути адаптивного карантина, чтобы не ограничивать работу бизнеса.

Как говорится в материале, количество заболевших COVID-19 по всей стране за прошедший месяц выросло вдвое. В Министерстве здравоохранения "РБК-Украина" отметили, что такой рост уже приводит к переполнению "стационаров", где лечат заболевших "ковидом". Минздрав в этой ситуации винит несоблюдение карантинных мер.

Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие – в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны (запрет на работу общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов (кроме доставки), посещение детских садиков, школ и пр.).

С 7 сентября в "красную зону" попали уже три областных центра: Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

До какого числа продлили карантин в Украине

Кабинет министров на заседании 26 августа продлил действие адаптивного карантина до конца октября.

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Автор: Ольга Робейко