В Украине начало действовать новое карантинное зонирование / фото УНИАН

Коронавирус в Украине набирает обороты, наша страна устанавливает рекорды по количеству инфицированных COVID-19 за сутки.

А с 9 ноября усиливаются карантинные ограничения в ряде регионов в связи с обновленным эпидемиологическим зонированием — вся карта стала "оранжевой" и "красной", "зеленых" и "желтых" зон не осталось.

Вся карта стала оранжевой и красной / фото t.me/nemchinovoleh

🔴"Красная" зона карантина в Украине: перечень регионов и населенных пунктов

К "красному" уровню эпидемической опасности с 9 ноября отнесли 199 административных единиц из 23 областей.

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За последнюю неделю к "красному" уровню эпидемической опасности добавились два областных центра – города Краматорск и Запорожье с уровнем заболеваемости 383 человека на 100 тысяч населения.

Всего к "красному" уровню отнесены 13 областных центров:

  1. Житомир
  2. Ивано-Франковск
  3. Черновцы 
  4. Ривне
  5. Хмельницкий
  6. Чернигов
  7. Харьков
  8. Краматорск
  9. Ужгород
  10. Запорожье
  11. Николаев
  12. Полтава
  13. Сумы.

Что запрещено в "красной" зоне:

  • работа общественного транспорта;
  • деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов;
  • посещение учебных заведений.

🟠"Оранжевая" зона в Украине

В "оранжевый" уровень эпидемической опасности, в частности, попали 11 областных центров:

  1. Винница
  2. Луцк
  3. Тернополь
  4. Львов
  5. Днепр
  6. Кропивницкий
  7. Северодонецк
  8. Одесса
  9. Херсон
  10. Черкассы
  11. Киев.

В "оранжевой" зоне запрещена работа:

  • хостелов и турбаз (кроме отелей);
  • ресторанов, ночных клубов ночью;
  • спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения);
  • детских лагерей;
  • под запретом — массовые собрания более 100 человек (один человек на 20 кв. м);
  • плановые госпитализации в больницах (это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента);
  • перевозка пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% от мест для сидения.

Запреты в карантинных зонах: инфографика

фото Коронавирус.инфо

Адаптивный карантин в Украине

  • С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.
  • В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ждут регионы "красной" зоны.
  • Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца 2020 года.

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Автор: Ольга Робейко