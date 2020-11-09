Коронавирус в Украине набирает обороты, наша страна устанавливает рекорды по количеству инфицированных COVID-19 за сутки.
А с 9 ноября усиливаются карантинные ограничения в ряде регионов в связи с обновленным эпидемиологическим зонированием — вся карта стала "оранжевой" и "красной", "зеленых" и "желтых" зон не осталось.
🔴"Красная" зона карантина в Украине: перечень регионов и населенных пунктов
К "красному" уровню эпидемической опасности с 9 ноября отнесли 199 административных единиц из 23 областей.
Читайте такжеНовые карантинные ограничения в Украине: какие запреты предлагает Минздрав
За последнюю неделю к "красному" уровню эпидемической опасности добавились два областных центра – города Краматорск и Запорожье с уровнем заболеваемости 383 человека на 100 тысяч населения.
Всего к "красному" уровню отнесены 13 областных центров:
- Житомир
- Ивано-Франковск
- Черновцы
- Ривне
- Хмельницкий
- Чернигов
- Харьков
- Краматорск
- Ужгород
- Запорожье
- Николаев
- Полтава
- Сумы.
Что запрещено в "красной" зоне:
- работа общественного транспорта;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов;
- посещение учебных заведений.
🟠"Оранжевая" зона в Украине
В "оранжевый" уровень эпидемической опасности, в частности, попали 11 областных центров:
- Винница
- Луцк
- Тернополь
- Львов
- Днепр
- Кропивницкий
- Северодонецк
- Одесса
- Херсон
- Черкассы
- Киев.
В "оранжевой" зоне запрещена работа:
- хостелов и турбаз (кроме отелей);
- ресторанов, ночных клубов ночью;
- спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения);
- детских лагерей;
- под запретом — массовые собрания более 100 человек (один человек на 20 кв. м);
- плановые госпитализации в больницах (это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента);
- перевозка пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% от мест для сидения.
Запреты в карантинных зонах: инфографика
Адаптивный карантин в Украине
- С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.
- В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ждут регионы "красной" зоны.
- Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца 2020 года.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram