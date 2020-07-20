Восемь областей Украины не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

Эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти к следующему этапу ослабления карантина в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Харьковской и Черниговской области.

Восемь областей Украины и город Киев не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в показателях Министерства здравоохранения для ослабления противоэпидемических мер по состоянию на 20 июля.

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На сегодня эпидемическая ситуация не позволяет перейти к следующему этапу ослабления карантина в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

Как сообщал УНИАН, с начала пандемии в Украине зарегистрировано 59 тыс. 493 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тыс. 498 летальных, 31 тыс. 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 651 новый случай.

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