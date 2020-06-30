Во Львовской области продлили карантин

Показатели заболеваемости COVID-19 в регионе вынудили власти сохранить карантин.

Во Львовской области карантин продлили до 7 июля.

Такое решение сегодня, 30 июня, приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

«Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается к критической черте, а состояние пациентов, которые обращаются к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии», - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По его словам, Львовщина - среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина.

«На днях сеть всколыхнуло видео, на котором около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова. Этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы. Именно пренебрежение собственной безопасностью и карантинными ограничениями приводят к ухудшению эпидемиологической ситуации в регионе», - сказал Козицкий.

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Он в очередной раз призвал жителей области быть осторожными и сознательными, ведь продолжительность и суровость карантина зависит от них.

По словам директора Департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 44,4% от общего количества (при норме менее 50%). Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 87,2 на 100 тысяч населения (при норме более 24).

«Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 19,0% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет 24,9% при норме менее 11%», - добавил директор департамента.

Следовательно, комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 7 июля.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, во Львовской области с начала эпидемии выявлено 5 тыс. 435 случаев COVID-19, в частности вчера - 143.

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