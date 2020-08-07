"Техническая ошибка": Степанов объяснил перипетии с внесением Харькова в "красную зону" карантина

Ранее сообщалось, что после пересмотра разделения Украины на карантинные зоны в "красную" зону вошел Харьков и другие регионы.

Внесение Харькова в "красную зону" карантина 7 августа стало результатом технической ошибки.

Это были неутвержденные данные, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, пишет НВ.

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"Сегодня произошла техническая ошибка, когда некоторые информационные ресурсы распространили информацию, которую они увидели на Центре общественного здоровья. Там была техническая ошибка одного из работников", - отметил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что после пересмотра разделения Украины на карантинные зоны в "красную" зону вошли Харьков, Костопольский район Ровенской области и Кицманский район Черновицкой области.

В то же время Тернополь вышел из "красной зоны", теперь в городе действуют ограничения "зеленой" зоны.

Луцк тоже покинул "красную зону" и не менее недели будет находиться в "оранжевой".

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