По словам министра, эту волну эпидемии коронавирусной инфекции не удастся пройти легко.

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что карантин в Украине в итоге будет продлен как минимум до апреля.

Об этом он сообщил на брифинге.

По словам министра, эту волну эпидемии коронавирусной инфекции не удастся пройти легко, но нужно уберечь медицинскую систему от коллапса, когда больницы не смогут принимать больных с COVID-19. B для этого нужно соблюдать эпидемические ограничения и карантин выходного дня.

"Очень важно этого придерживаться от начала и до конца. Уважаемые украинцы, пожалуйста, соблюдайте эти правила. Давайте пройдем - трудно, я не обещаю, что будет легко: будет очень трудно - весь этот период с сегодняшнего дня и, я думаю, что до апреля, наверное. Но мы точно можем его пройти и точно можем это сделать", - сказал он.

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Ужесточение карантина в Украине: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении с 14 ноября карантина выходного дня.

В выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов,

фитнес-центров,

учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.

Когда действует карантин выходного дня, время

Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Он вводится с этих выходных, предварительно - на три недели.

На сайте президента уже появилась петиция с требованием отменить карантин выходного дня.

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Автор: Денис Прядко