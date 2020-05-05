"Умрут до 100 тысяч человек": в Минздраве объяснили, почему нельзя с 11 мая полностью отменять карантин

По словам главного санврача, Минздрав решил постепенно балансировать между восстановлением экономики и противоэпидемиологическими мерами.

Правительство решило продлить в Украине карантин, поскольку, если отменить все ограничения с 11 мая, то от осложнений коронавирусной болезни COVID-19 могут умереть до 100 тысяч человек.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

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"Мы не можем сегодня отпустить всю страну полностью из карантина, поскольку имеем несколько прогнозов. Согласно одному из них, если отменить все ограничения 11 мая, то можно получить до 100 тысяч летальных случаев", – пояснил он.

Ляшко отметил, что, учитывая способность украинской системы здравоохранения справляться с количеством больных COVID-19, в Минздраве решили постепенно балансировать между восстановлением экономики и противоэпидемиологическими мерами.

Ведь, добавил главный санврач, "потери экономики от двух-трех месяцев пребывания страны на карантине нельзя сравнить с потерями человеческих жизней, которые могут быть в стране в случае, если правительство не будет реагировать".

Как сообщал УНИАН, Виктор Ляшко заявил, что ситуация в Украине по заболеваемости коронавирусом отстает от польской на 12-13 дней.