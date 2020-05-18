В Минздраве озвучили перечень эпидемических показателей для смягчения карантина

Ляшко заявил, что Минздрав рассматривает вопрос введения на территории Украины адаптивного карантина в каждой области отдельно.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что среди эпидемических показателей для смягчения карантина рассматриваются: заболеваемость и количество тестирований на 100 тыс. населения, загруженность больниц больными COVID-19 и, возможно, будет добавлен «коэффициент прироста» инфицированных коронавирусом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«В первую очередь мы рассматриваем вопрос введения на территории нашей страны адаптивного карантина, то есть, смягчения будут происходить в тех областях, которые будут соответствовать тем или иным эпидемическим показателям», - заявил он.

Ляшко озвучил перечень показателей для смягчения карантина: «заболеваемость на 100 тыс. населения за последние 7 дней; загруженность коечного фонда в той или иной области; количество тестирований за последние 7 дней и, возможно, будет рассматриваться коэффициент прироста: динамика роста или стабилизация количества новых случаев коронавирусной болезни».

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 мая зарегистрировано 18 тыс. 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5 тыс. 276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

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