На Киевщине усилили контроль за соблюдением карантина в общественных заведениях и транспорте

За последние 10 дней составлены 162 админпротокола на владельцев заведений, продавцов, директоров рынков и торговых площадок, 49 водителей и 63 граждан.

В Киевской области усилили контроль за соблюдением противоэпидемических требований в развлекательных заведениях, учреждениях питания, торговли и при перевозке пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин заявил во время онлайн-брифинга.

«С целью усиления контроля за усилением карантина работники полиции приняли меры по недопущению правонарушений в режиме карантина», - сказал он.

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По словам Володина, за последние 10 дней работники полиции области создали 126 рейдовых групп, провели 587 проверок субъектов хозяйствования - это развлекательные заведения, заведения питания и торговли. Были составлены 162 административных протокола на владельцев заведений, продавцов, директоров рынков и торговых площадок, 49 водителей, которые перевозили пассажиров без соблюдения карантина, и 63 граждан, находившихся в общественных местах без соблюдения карантина.

«Сегодня провели совещание под региональным руководством «Укртрансбезопасности» и патрульной полиции по усилению контрольных мер за перевозчиками. Обращаем внимание перевозчиков: пожалуйста, обеспечьте соблюдение противоэпидемических требований при перевозке пассажиров», - отметил председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 1 июля зарегистрировано 44 тыс. 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 173 летальных, 19 тыс. 548 человек выздоровели. За сутки зафиксировано 664 новых случая.

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