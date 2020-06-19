Киев может вернуться к карантинным ограничениям - Кличко

Мєр столицы добавил, что ужесточение карантина возможно при условии, если уровень заболеваемости будет в дальнейшем повышаться.

Из-за высокого показателя заболеваемости коронавирусом в Киеве могут вернуться к ранее отмененным карантинным ограничениям.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, передает НВ.

Он напомнил, что ослаблять карантин можно при условии, когда на 100 тысяч населения 12 больных. В Киеве сейчас 15 больных.

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Кличко добавил, что ужесточение карантина возможно при условии, если уровень заболеваемости в столице будет в дальнейшем повышаться.

"Если будет в дальнейшем повышаться (уровень заболеваемости, - ред.), я не исключаю, что мы можем вернуться к ограничениям", - сказал мэр Киева.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за сутки подтвердили 92 случая заболевания коронавирусом, один человек умер. На сегодня в столице уже 4176 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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