Киев и 22 области не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий.

Киев и 22 области не готовы к ослаблению противоэпидемических мер, введенных для противодействия распространению коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 22 сентября.

По данным Минздрава, не готовы к смягчению карантина Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Согласно показателям, готовы к ослаблению карантина только Кировоградская и Херсонская области.

Карантин в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко