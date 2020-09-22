Согласно показателям, готовы к ослаблению карантина только Кировоградская и Херсонская области / фото УНИАН
Киев и 22 области не готовы к ослаблению противоэпидемических мер, введенных для противодействия распространению коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 22 сентября.
По данным Минздрава, не готовы к смягчению карантина Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
Согласно показателям, готовы к ослаблению карантина только Кировоградская и Херсонская области.
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