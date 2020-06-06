Смягчение карантина восприняли, как отмену: в Минздраве упрекнули украинцев в легкомыслии

Министр призвал более ответственно относиться к собственной безопасности.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призывает не быть легкомысленными при смягчении карантинных мер.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеОслабление карантина: Киев и еще шесть регионов не соответствуют критериям

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение - наше общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мер восприняло, как полную их отмену», - отметил Степанов.

По его словам, власть избрала стратегию адаптивного карантина для постепенного выхода из коронавирусного кризиса.

«Однако карантин до сих пор действует. Важно не путать понятия смягчения и отмены, ведь угроза COVID-19 такая же большая, как и раньше», - отметил министр.

«Мы видим печальную статистику увеличения случаев заболевания и в других странах. Уровень передачи вируса в Германии за последние дни вновь превышает критическое значение. В Китае, откуда и началась эпидемия, готовятся к новой вспышке. Еще одной страной, власти которой объявила о начале второй волны, стала Южная Корея. Бразилия и Индия также ставят новые антирекорды», - написал Степанов.

В Украине же, отметил он, последние недели наблюдалась положительная динамика заболеваемости: но последние данные и легкомысленное отношение к собственной безопасности граждан вызывает тревогу.

«Я понимаю, как все устали от карантина, хочется как можно быстрее вернуться к полноценной жизни, но у нас нет выбора. Война с вирусом пока не выиграна. И только своим поведением и соблюдением правил безопасности мы можем минимизировать активность его распространения», - подчеркнул руководитель Минздрава.

«Я обращаюсь к каждому гражданину Украины и настоятельно прошу придерживаться всех противоэпидемических правил. Пользуйтесь масками, антисептиками и соблюдайте социальную дистанцию! Не пренебрегайте правилами и средствами индивидуальной защиты, ведь от этого зависит не только ваша жизнь, но и тех людей, кто с вами рядом!» - подчеркнул Степанов.

Он напоминает, что «здоровье – это прежде всего самосознание и ответственность. Министерство несет ответственность за создание мер превенции и реализацию лечения, другие органы исполнительной власти - за контроль за соблюдением карантинных мер, местная власть - за создание условий для соблюдения карантина».

«Но все это не будет работать, если вы не возьмете на себя ответственность за собственную жизнь и продолжите легкомысленное отношение к себе и близких», - подытожил Степанов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 6 июня в Украине зарегистрировано 26 тысяч 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11 тысяч 812 пациентов выздоровел.

За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Наибольшее количество инфицированных коронавирусом лиц выявлено в Киеве - 83, Черновицкой - 66, Львовской - 65 и Ривненская – 52 областях.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram