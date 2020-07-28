"Все равно нужно придерживаться правил": Степанов пояснил, что означает "зеленая зона" карантина (видео)

Министр пояснил, что попадание региона в одну из четырех зон – красную, желтую, оранжевую и зеленую – зависит от нескольких критериев.

"Зеленая зона" в регионе не означает полное снятие карантинных ограничений.

Об этом на брифинге во вторник, 28 июля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Зеленая зона" не означает снятия карантина. Все равно нужно придерживаться установленных правил, таких как масочный режим, социальное дистанцирование и ограничение на проведение массовых мероприятий, то есть 1 человек на 5 квадратных метров и прочее", – пояснил министр.

Министр пояснил, что попадание региона в одну из четырех зон – красную, желтую, оранжевую и зеленую – зависит от нескольких критериев.

"Это и уровень заболеваемости, от заполненности пациентами с COVID-19 в больницах, от количества тестирований и от динамики заболевания. Если один из этих критериев пять дней подряд превышает норму, то регион переходит в другую зону. Зеленая в желтую, желтая в оранжевую и так далее", – рассказал Степанов.

Отметим, как сообщал УНИАН, три региона в Украине стали эпицентрами COVID-19, где зафиксировано более 100 новых случаев заражения. Всего за последние сутки в стране обнаружили 919 новых случаев коронавируса.

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