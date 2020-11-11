Премьер-министр Денис Шмигаль предупредил, что если не принимать сегодня никаких мер по сдерживанию эпидемии COVID-19, украинские больницы утратят возможность принимать новых пациентов уже в середине декабря.
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Такое заявление он сделал во время онлайн-заседания правительства, комментируя введение в Украине карантина выходного дня.
"Наша задача - не остановить присутствие людей в развлекательных заведениях, заведениях питания. У нас задача – уменьшить потоки людей, в метро, в маршрутных такси, в транспорте. Уменьшить социальные контакты людей из-за выходных дней. Для того чтобы остановить рост болезни в Украине», - пояснил премьер.
"Если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не будет иметь возможности принимать ни одного человека.10-15 декабря при нынешней ситуации, если ничего не делать, мест в больницах не будет даже в коридорах», - признал он.
В то же время премьер подчеркнул, что правительство не останавливает экономику и критическую инфраструктуру страны, и не вводит жесткий локдаун.
Карантин выходного дня в Украине
- В связи со сложной эпидемической ситуацией в Украине правительство ввело карантин выходного дня.
- Предполагается, что дополнительные ограничения будут действовать с 14 ноября до конца месяца.
- Ограничения будут действовать с 00 00 субботы до 00 00 понедельника.
- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля карантин выходного дня является альтернативой полному локдауну экономики.
- Минздрав предлагал установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.
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