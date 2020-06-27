Шмыгаль попросил мэров городов ужесточить контроль за соблюдением карантина

Также премьер-министр Денис Шмыгаль призвал мэров улучшить информационную работу по предотвращению распространения коронавируса и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил мэров городов ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Об этом он заявил на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

В связи со стремительным увеличением числа больных COVID-19 президент собрал на совещание не только членов правительства и представителей правоохранительных органов, но и руководителей областных государственных администраций и городских председателей.

Шмыгаль напомнил, что показатель заболеваемости значительно вырос и составляет более 50 человек на 100 тысяч населения. Еще 10 дней назад он был менее 40. В то же время летальность составляет 2,6%, что свидетельствует о высоком уровне лечения.

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Глава правительства попросил мэров привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль, такими как, например, Госпродпотребслужба и другими для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов с 22.00; поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки было выявлено 948 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировано 42 тыс. 065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 110 летальных, 18 тыс. 701 пациент выздоровел.

Украина попала в список ВОЗ стран с высокими темпами распространения COVID-19.

Сегодня, 27 июня, Степанов заявил, что 13 регионов Украины не соответствуют критериям, необходимым для ослабления ограничений, и в этих регионах могут ужесточить карантин.

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