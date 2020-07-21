Семь областей Украины не соответствуют критериям для ослабления карантина - Минздрав
По состоянию на 21 июля семь регионов Украины не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
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Так, пока не готовы к ослаблению карантина Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Харьковская, Черниговская области.
Данные относительно определенных критериев из АР Крым и города Севастополь отсутствуют.
Как отмечают в Минздраве, регионом со значительным распространением коронавируса считается регион, в котором имеется один из таких признаков:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;
- среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет меньше чем 24 на 100 000 населения на протяжении последних семи дней;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;
- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.
По состоянию на 20 июля в Украине выявили 673 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19. Также известно, что 760 человек выздоровели, а 20 — умерли от осложнений.
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