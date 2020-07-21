Семь областей Украины не соответствуют критериям для ослабления карантина - Минздрав

Так, пока не готовы к ослаблению карантина Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Харьковская, Черниговская области.

По состоянию на 21 июля семь регионов Украины не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Читайте такжеСтолица пересекла черту в 7 тысяч подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Так, пока не готовы к ослаблению карантина Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Харьковская, Черниговская области.

Данные относительно определенных критериев из АР Крым и города Севастополь отсутствуют.

Как отмечают в Минздраве, регионом со значительным распространением коронавируса считается регион, в котором имеется один из таких признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;

среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет меньше чем 24 на 100 000 населения на протяжении последних семи дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

По состоянию на 20 июля в Украине выявили 673 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19. Также известно, что 760 человек выздоровели, а 20 — умерли от осложнений.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram