"Изнасилование" мозга: психотерапевт рассказал, почему люди перестали соблюдать карантин

Эксперт отмечает, что несмотря на свою высокую социализацию, человек иногда должен оставаться в одиночестве.

Последние три дня в Украине фиксируют антирекорды по количеству новых инфицированных коронавирусом за сутки. Тем не менее, украинцы практически не соблюдают карантин, хотя в начале эпидемии COVID-19 они относились к ограничениям более ответственно.

Как заявил психотерапевт, заведующий кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии медико-психологического факультета НМУ им. Богомольца, доктор медицинских наук Олег Чабан в интервью РБК-Украина, причина этого – усталость от карантина и перенасыщение теми людьми, с которыми украинцы находились один на один во время вынужденной изоляции.

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"Люди устали. Кроме психических нарушений есть понятие социальной тревоги и страха, это еще не патология, но уже фон. Люди очень социализированы, и мы не можем быть друг без друга. За время эволюции у нас развился "социальный мозг", человек должен быть среди людей, быть в контакте. Но кроме этого есть еще понятие "индивидуального мозга", оно тянется еще от кроманьонцев. Другими словами: несмотря на свою высокую социализацию, человек иногда должен оставаться в одиночестве. А карантин заставил нас этого не делать. Поэтому появилось социальное напряжение, невозможность отдохнуть друг от друга", - рассказал эксперт.

Психотерапевт добавил, что в обычной жизни - за рамками пандемии - семья утром расходится с тем, чтобы попасть в другие социальные круги. Например, на работу.

"Когда ты все время находишься с одним и тем же человеком, начинают возникать стереотипные фразы – встретившись на кухне, нельзя же вдвоем молчать. То есть идет некое "изнасилование" человеческого мозга, ему не разрешают "помолчать". Обычно мы молчим хотя бы по дороге домой или на работу, а тут уже нельзя молчать. В результате происходит перенасыщение людьми", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Олег Чабан рассказал, что карантин и эпидемия повлияли на психологическое здоровье украинцев. В частности, среди населения растет тревожные и стрессовые расстройства, начинаются депрессии, невроз, алкоголизм, а также семейная агрессия.

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