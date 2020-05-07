Правительство все еще не опубликовало постановление о смягчении карантина (видео)

Накануне правительство решало, какие именно запреты снимать с 11 мая.

По состоянию на утро 7 апреля постановление Кабмина о смягчении карантинных мероприятий до сих пор не опубликовано.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН. Накануне правительство решало, какие именно запреты снимать с 11 мая. На заседании премьер-министр Денис Шмигаль требовал, чтобы министерство здравоохранения документ доработало и опубликовало до конца суток. Впрочем, на утро - на официальных сайтах его до сих пор нет.

Кабмин планировал открыть магазины, парки, салоны красоты, и позволить кафе работать на вынос. Кроме этого, накануне решили массовых мероприятий 8 и 9 мая не проводить. Лимиты перевозок пассажиров в общественном транспорте увеличат, а вот ФОПам оплатят пособия на детей.

Медики, имеющие дело с больными на коронавирус, должны получить доплаты в 300% за март-апрель. Впрочем, до сих пор этого не произошло. В Минздраве утверждают, что власть на местах решила сэкономить на выделенных для этого средствах.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая.

4 мая, правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса. Откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки кафе и ресторанов.

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