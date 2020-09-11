Ляшко заявил, что ему никогда не будет стыдно за введенные в марте ограничения.

Благодаря жесткому карантину в Украине, который был весной, удалось спасти множество жизней.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

По его словам, сейчас медицинская система в Украине может предоставить помощь всем инфицированным коронавирусом, которые в ней нуждаются.

"Март, апрель – мы видим по стране одиночные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения некуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры", - сказал Ляшко в ответ на вопрос о том, готов ли он признать ошибки власти в борьбе с коронавирусом.

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Ляшко добавил, что ему никогда не будет стыдно за карантинные ограничения, введенные в марте.

"Мы спасли жизни сотням, десяткам, возможно, тысячам людей. Сегодня система здравоохранения совсем не такая, как была в марте. Она готова предоставлять медпомощь всем, кто ее требует", - сказал главный санврач.

Карантин в Украине: что известно

26 августа Кабмин продлил карантин в Украине до 1 ноября.

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны (запрет на работу общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов (кроме доставки), посещение детских садов, школ и др.).

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Автор: Юрий Годован