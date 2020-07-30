В Украине половине областей запрещено смягчать карантин

К смягчению не готовы 12 областей и Киев.

На сегодняшний день Киев и еще 12 областей Украины не соответствуют требованиям ослабления карантинных ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в показателях Министерства здравоохранения для ослабления противоэпидемических мер по состоянию на 30 июля.

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В частности, на сегодняшний день требованиям не соответствует эпидемическая ситуация в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях, а также городе Киеве.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 30 июля выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса - за сутки заразились 1197 человек. Всего в Украине зафиксировано 68 тыс. 794 случая инфицирования коронавирусом, 37 тыс. 394 человека выздоровели и 1 тыс. 673 умерли.

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