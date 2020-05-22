Почти половина Украины не готова ко второму этапу снятия карантина - Минздрав
По состоянию на 22 мая 11 областей Украины не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Не готовы дальше снимать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая, Черновицкая и Закарпатская области.
А также Киев и Киевская область.
Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.
В частности, правительство ввело определенные признаки эпидемической ситуации в регионах. А именно: инцидентность - это среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, должна составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, должна составлять менее 50%; количество тестирований методом ПЦР и имуноферментого анализа должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 22 мая в Украине 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.
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