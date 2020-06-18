Без карантина в Украине от коронавируса могли умереть 145 тысяч человек - Ляшко

Главный санитарный врач подчеркнул, что введение карантина в Украине было оправданным решением и правильным до того момента, пока не начались вспышки и значительный рост новых случаев.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что без введения в Украине карантина в марте, по наихудшему сценарию, могло бы быть 145 тыс. умерших от коронавируса до конца 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга в Киеве.

По его словам, Минздрав сейчас рассматривает три сценария распространения COVID-19 в Украине, которые учитывают сезонность в летнее время.

«Если бы мы в марте месяце не ввели карантин, до конца этого года мы имели бы по наиболее удручающем сценарию (по черному) 145 тыс. умерших людей на территории Украины», - заявил он, добавив, что этот сценарий исключает любые ограничения и отсутствие реакции государства на пандемию коронавируса.

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«Он (этот сценарий - УНИАН) исключает все возможные факторы вмешательства, которые влияют на эпидемию коронавирусной болезни. Динамика гласит, что нужно, чтобы в день в Украине было 1,5 – 2 тысячи смертей. Посмотрите на Италию конца марта - начала апреля, там было по тысяче смертей, во Франции - по тысяче смертей, в Британии - тоже. Это не что-то нереалистичное, это прошли некоторые страны», - отметил Ляшко.

По его словам, эта «смертность связана не только с коронавирусной болезнью, поскольку в этот период происходит коллапс медицинской системы здравоохранения: «скорая» не приезжает на инсульты, на инфаркты. Смертность от тех болезней, от которых обычно спасают, увеличивается в десятки раз».

Главный санитарный врач подчеркнул, что введение карантина в Украине было оправданным решением и правильным до того момента, пока не начались вспышки и значительный рост новых случаев.

Как передает корреспондент УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 июня зарегистрировано 34 тыс. 063 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 966 летальных, 15 тыс. 447 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 829 новых случаев.

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