Когда в Украине закончится карантин: Ляшко назвал предварительную дату (видео)

Ляшко отметил, что в случае стремительного снижения количества новых случаев заражения карантин может быть отменен и преждевременно.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что общий карантин в Украине продлится до 22 июня.

Об этом он сообщил в эфире "Сніданку з 1+1", передает ТСН.

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"Сейчас мы отслеживаем динамику по Польше — наиболее похожий к нам сценарий, мы похожи по количеству тестирований. Поэтому на плато мы будем находиться. Но мы не можем учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Вопрос в том, что мы говорим, что мы до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, все будет зависеть от эпидситуации", - рассказал Ляшко.

Он также отметил, что в случае стремительного снижения количества новых случаев заражения карантин может быть отменен и преждевременно.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 22 мая в Украине заработает общественный транспорт, а с 25 мая — детсады.

По его словам, с 22 мая Украина будет переходить к адаптивному карантину, который предусматривает поэтапное смягчение карантина.

"Уже с 22 мая будет рассмотрен вопрос перехода ко второму этапу карантина, который включает ряд смягчений. Мы позволим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы позволим проведение спортивных соревнований без зрителей, мы также позволим работу гостиниц, кроме хостелов, но не работу ресторанов и бассейнов в отелях. Также будет предоставлена возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на 10 кв. м", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что с 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где позволит эпидемиологическая ситуация.