В Минздраве рассказали, когда в Украине откроются поликлиники

На данный момент в больницах медики оказывают только неотложную помощь. Плановые операции во время карантина не проводятся.

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта и пока что действует до 11 мая. Во время пандемии в нашей стране прекратили работать поликлиники и людей волнует вопрос, когда же они откроются.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.

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Он отметил, что на данный момент в больницах медики оказывают только неотложную помощь. Плановые операции во время карантина не проводятся.

"Все, что касается плановых обследований и приемов в медицинских учреждениях, то они невозможны. Как только наша эпидемиологическая ситуация позволит открыть поликлиники, мы сразу это сделаем", - говорит Максим Степанов.

По его словам, Минздрав анализирует ситуацию с распространения коронавируса в стране и понимает высокий запрос общества на проведение плановых обследований.

"Правительство предпримет соответствующие шаги, когда будет благоприятное время для ослабления ограничительных мер", - отметил министр здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9.00 30 апреля в Украине зарегистрировано 10 тыс. 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тыс. 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

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