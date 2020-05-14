В Минздраве озвучили критерии для следующих этапов смягчения карантина в Украине

Министр здравоохранения подчеркнул, что все этапы выхода Украины должны вводиться по формуле адаптивного карантина, то есть снятие карантина должно происходить для каждого региона отдельно.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал критерии для следующих этапов смягчения карантина в Украине: показатель новых инфицированных, количество проведенных тестирований и заполненность больниц больными с COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга.

Степанов отметил, что впервые за сутки число людей, которые выздоровели от COVID-19, превысило число заболевших. "Я хотел бы поблагодарить всех украинцев, соблюдавших противоэпидемические правила, которые были установлены в нашей стране. Именно благодаря тому, что вы не пренебрегали своим здоровьем, здоровьем своих близких, мы сегодня имеем такую положительную статистику", - обратился Степанов к украинцам.

Однако, как заметил министр, в Украине еще очень большое число больных COVID-19. "В нашей статистике каждый день есть люди, которые умерли от коронавируса. Нам очень важно соблюдать те правила, которые устанавливает Минздрав, чтобы мы действительно победили коронавирус", - подчеркнул он.

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Также Степанов отметил, что в Минздраве разработали поэтапное смягчение карантинных мер. "Они очень четкие, я думаю, что они будут приняты на ближайшем заседании правительства. У нас есть четыре этапа выхода из карантина. Каждому из этих этапов соответствуют определенные критерии. На каждом этапе есть соответствующее смягчение", - сказал он.

"Какие критерии мы заложили в каждый этап выхода? У нас есть количество новых случаев за последние семь дней на 100 тысяч населения - это так называемый показатель инцидентности, то есть для перехода на каждый этап этот показатель должен соответствовать определенному критерию. Загруженность коек с COVID-19 - она должна быть не более 50%. Количество тестирований - ПЦР-тестов и ИФА-тестов, которое мы сейчас добавляем, за последние 7 дней на 100 тысяч населения должно быть на уровне 15-ти. Количество новых случаев за последние семь дней к предыдущим семи дням должно быть на уровне 0,9-1", - рассказал Степанов.

Кроме того, он подчеркнул, что все этапы выхода из карантина должны вводиться по формуле адаптивного карантина.

"Это будет очень правильная тактика - в зависимости от области мы будем смягчать карантин. Утверждать этапы будем на национальном уровне, а смягчение будет происходить на уровне конкретной области", - резюмировал Степанов.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Кабмин продлил введенный из-за распространения коронавируса карантин до 22 мая и решил снять ряд запретов, начиная с 11 мая

В Украине по состоянию на утро 14 мая зарегистрировано 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая.

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