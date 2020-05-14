В Минздраве озвучили критерии для следующих этапов смягчения карантина в Украине
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал критерии для следующих этапов смягчения карантина в Украине: показатель новых инфицированных, количество проведенных тестирований и заполненность больниц больными с COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга.
Степанов отметил, что впервые за сутки число людей, которые выздоровели от COVID-19, превысило число заболевших. "Я хотел бы поблагодарить всех украинцев, соблюдавших противоэпидемические правила, которые были установлены в нашей стране. Именно благодаря тому, что вы не пренебрегали своим здоровьем, здоровьем своих близких, мы сегодня имеем такую положительную статистику", - обратился Степанов к украинцам.
Однако, как заметил министр, в Украине еще очень большое число больных COVID-19. "В нашей статистике каждый день есть люди, которые умерли от коронавируса. Нам очень важно соблюдать те правила, которые устанавливает Минздрав, чтобы мы действительно победили коронавирус", - подчеркнул он.
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Также Степанов отметил, что в Минздраве разработали поэтапное смягчение карантинных мер. "Они очень четкие, я думаю, что они будут приняты на ближайшем заседании правительства. У нас есть четыре этапа выхода из карантина. Каждому из этих этапов соответствуют определенные критерии. На каждом этапе есть соответствующее смягчение", - сказал он.
"Какие критерии мы заложили в каждый этап выхода? У нас есть количество новых случаев за последние семь дней на 100 тысяч населения - это так называемый показатель инцидентности, то есть для перехода на каждый этап этот показатель должен соответствовать определенному критерию. Загруженность коек с COVID-19 - она должна быть не более 50%. Количество тестирований - ПЦР-тестов и ИФА-тестов, которое мы сейчас добавляем, за последние 7 дней на 100 тысяч населения должно быть на уровне 15-ти. Количество новых случаев за последние семь дней к предыдущим семи дням должно быть на уровне 0,9-1", - рассказал Степанов.
Кроме того, он подчеркнул, что все этапы выхода из карантина должны вводиться по формуле адаптивного карантина.
"Это будет очень правильная тактика - в зависимости от области мы будем смягчать карантин. Утверждать этапы будем на национальном уровне, а смягчение будет происходить на уровне конкретной области", - резюмировал Степанов.
Как сообщал УНИАН, 4 мая Кабмин продлил введенный из-за распространения коронавируса карантин до 22 мая и решил снять ряд запретов, начиная с 11 мая
В Украине по состоянию на утро 14 мая зарегистрировано 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая.
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