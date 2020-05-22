В Минздраве заявили, что Киев не готов к смягчению карантина

Уровень заболеваемости в столице превышает норму.

По состоянию на 22 мая Киев не готов к переходу на второй этап смягчения карантина.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ТСН.

"В городе Киеве по состоянию на сегодня нельзя переходить к смягчению, поскольку уровень заболеваемости превышает и составляет 15 на 100 тысяч населения при норме 12. Но впереди есть еще два дня и эти два дня исключают те два дня предыдущей недели, когда в Киеве регистрировались вспышки в интернатных учреждениях. Я думаю, что Киев может собраться на выходных", – сказал он.

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В то же время, он заявил, что столица может сама решать судьбу карантинных ограничений в городе.

"Киев имеет вправо решать и только в одном направлении - устанавливать более жесткий карантин, чем это установлено Кабмином. если критерии не достигнуты, то Киев не может запустить метрополитен, открыть детские садики. Поскольку это есть прямая норма, определенная в постановлении Кабмина. В противном случае это будет нарушение действующего законодательства", – добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, городской председатель Киева Виталий Кличко призвал правительство с 23 мая разрешить возобновить в Киеве работу наземного общественного транспорта и торговых заведений площадью до 1 тыс. кв. м. По словам мэра, Киев не отвечает только одному критерию Минздрава для ослабления карантинных ограничений.

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