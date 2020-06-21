Десять регионов Украины не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

В Закарпатской и Черновицкой областях к тому же превышен показатель загруженности коек.

На сегодняшний день город Киев и девять областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий.

Такая информация обнародована на сайте Минздрава.

По данным Минздрава, в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой областях превышены показатели заболеваемости COVID-19. В Закарпатской и Черновицкой областях к тому же превышен показатель загруженности коек.

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В Минздраве напомнили, что переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Такими критериями являются: инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения) составляет менее 12 на 100 тысяч населения (недельный уровень заболеваемости 100 тысяч населения в период условного пике эпидемии по Украине +50%); загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровня заболеваемости и с учетом резерва на случай ее роста); охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть, среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тысяч населения.

Как сообщал УНИАН, с 22 июня в Одессе усилят карантин с целью противодействия распространению коронавирус на территории города.

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