Карантин в Украине: в Минздраве назвали регионы, которые не готовы к ослаблению ограничений

Пока не готовы к ослаблению карантина столица, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Киев и 11 областей Украины не отвечают установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

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Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения.

Переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Так, пока не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Как сообщал УНИАН, на утро 1 июля в Украине лабораторно подтверждено 44 тысяч 998 случаев COVID-19, за последние сутки - 664 новых.

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