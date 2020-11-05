В Украине тяжелая ситуация с коронавирусом. Количество больных за сутки постоянно растет, а места в больницах заканчиваются. Чтобы противостоять пандемии, Минздрав Украины предложил Кабмину ввести новые ограничения на время карантина. В основном новые запреты будут касаться торгово-развлекательных центров и зон питания.
Если предложения Минздрава будут одобрены, украинцы встретятся с множеством новых ограничений и запретов.
Какими будут возможные новые ограничения в Украине
- В торгово-развлекательных центрах будут работать только магазины. Зоны питания, детские комнаты и любые развлечения не будут действовать.
- Массово-культурные мероприятия будут запрещены. О выставках и концертах на время ограничений придется забыть.
- Ограничение работы спортивных учреждений. Будут закрыты бассейны, спортивные залы и фитнес-клубы.
- Наказание за несоблюдение карантинных норм. Объекты, которые не будут соблюдать санитарные нормы и карантинные ограничения, будут закрыты. Предприниматели и учреждения также будут получать штрафы за допуск людей без масок.
Час для пожилых людей
Учреждения и учреждения получат рекомендацию ввести "час для пожилых людей"- отдельное время, когда будут обслуживаться люди старше 60 лет. Такое время может быть введено с 10 по 12 часов дня. Необходимость таких ограничений связывают с тем, что люди старше 60 лет больше всего уязвимы к заражению коронавирусом. Однако пожилым людям не будет запрещено посещать заведения в другое время.
Напомним также, что со следующей недели в Украине могут ввести "карантин выходного дня".
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