Министерство здравоохранения предлагает установить новые ограничения в Украине.

В Украине тяжелая ситуация с коронавирусом. Количество больных за сутки постоянно растет, а места в больницах заканчиваются. Чтобы противостоять пандемии, Минздрав Украины предложил Кабмину ввести новые ограничения на время карантина. В основном новые запреты будут касаться торгово-развлекательных центров и зон питания.

Если предложения Минздрава будут одобрены, украинцы встретятся с множеством новых ограничений и запретов.

Какими будут возможные новые ограничения в Украине

В торгово-развлекательных центрах будут работать только магазины . Зоны питания, детские комнаты и любые развлечения не будут действовать.

. Зоны питания, детские комнаты и любые развлечения не будут действовать. Массово-культурные мероприятия будут запрещены . О выставках и концертах на время ограничений придется забыть.

. О выставках и концертах на время ограничений придется забыть. Ограничение работы спортивных учреждений . Будут закрыты бассейны, спортивные залы и фитнес-клубы.

. Будут закрыты бассейны, спортивные залы и фитнес-клубы. Наказание за несоблюдение карантинных норм . Объекты, которые не будут соблюдать санитарные нормы и карантинные ограничения, будут закрыты. Предприниматели и учреждения также будут получать штрафы за допуск людей без масок.

Час для пожилых людей

Учреждения и учреждения получат рекомендацию ввести "час для пожилых людей"- отдельное время, когда будут обслуживаться люди старше 60 лет. Такое время может быть введено с 10 по 12 часов дня. Необходимость таких ограничений связывают с тем, что люди старше 60 лет больше всего уязвимы к заражению коронавирусом. Однако пожилым людям не будет запрещено посещать заведения в другое время.

Напомним также, что со следующей недели в Украине могут ввести "карантин выходного дня".

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Автор: Екатерина Пулатова