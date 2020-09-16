Соответствующее постановление принято на заседании правительства.

Кабинет министров принял изменения относительно противоэпидемических мер, которые должны быть приняты во время эпидемии COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято на заседании правительства.

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Отныне решение, вводить ли в регионе «красную» зону, государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС будет рассматривать совместно с местными властями.

Регионам будут предлагать постепенное или одновременное закрытие тех сфер, которые в конкретной области привели к вспышке COVID-19.

В чем заключаются изменения

«Красную» зону будут вводить в случае загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения региона в течение 5 дней подряд.

в случае загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения региона в течение 5 дней подряд. Это же касается и превышения среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 случаев на 100 тыс. населения за 14 дней больше в пять раз.

Запрет посещать садики, школы, профтехучилища и университеты вводится в случае, если на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным COVID-19 отправят более 50% класса. Однако местные власти совместно с профильной госкомиссией будут самостоятельно определять, вводить ли карантин во всех образовательных учреждениях области.

Кроме того, Степанов заметил некоторые изменения в критериях «оранжевой» зоны:

на входе к месту проведения мероприятия или на входе учебного заведения обязательно устанавливаются информационные материалы с общей площадью заведения и возможным максимальным количеством посетителей;

на территории региона, где установлен оранжевый уровень эпидемической опасности, исключается норма о запрете на перевозку общественным транспортом при более 50% заполненности сидячих мест.

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Автор: Леся Лещенко